تعاقد نادي النصر، مساء الأربعاء، مع الإيفواري غيسلان كونان، ظهير أيسر نادي ريمس الفرنسي.

غيسلان كونان أول صفقة لـ النصر في صيف 2022:

وذكر الحساب الرسمي لـ”النصر” عبر “تويتر” أن اللاعب كونان صاحب الـ 26 عامًا انضم لصفوف أصفر الرياض حتى صيف 2025.

ويسعى النصر إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد 2022/ 2023.

اللاعب الإيفواري صاحب الـ26 عامًا، سبق له اللعب مع نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي وأسيك ميموزا الإيفواري، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن سعد الحارثي نجم النصر والكرة السعودية السابق يقترب من تولي منصب مهم بالفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفترة المقبلة.

وتقوم إدارة مسلي آل معمر بإحداث مجموعة من التغييرات بالفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، كان أولها التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول.