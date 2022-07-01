كشفت تقارير إعلامية عن أن نادي النصر حسم أول صفقة له في صيف 2022 بشكل رسمي، وذلك بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

وقال الإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: “إدارة أصفر الرياض توقع مع الظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان لتمثيل الفريق من الموسم المقبل رسميًّا”.

اللاعب الإيفواري صاحب الـ26 عامًا، سبق له اللعب مع نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي وأسيك ميموزا الإيفواري، كما شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

سعد الحارثي يقترب من منصب إداري في النصر:

ويسعى النصر إلى تدعيم صفوفه بأقوى الصفقات من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الجديد 2022/ 2023.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية أن سعد الحارثي نجم النصر والكرة السعودية السابق يقترب من تولي منصب مهم بالفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفترة المقبلة.

وتقوم إدارة مسلي آل معمر بإحداث مجموعة من التغييرات بالفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، كان أولها التعاقد مع المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول.