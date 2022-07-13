حسمت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر مصير مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الكاميروني الدولي فينسنت أبو بكر.

النصر متمسك باستمرار فينسنت أبو بكر

وتلقى فينسنت أبو بكر العديد من العروض الأوروبية أبرزها من فالنسيا الإسباني وفنربخشة التركي، بجانب اهتمام أكثر من نادٍ خليجي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدت الإدارة النصراوية تمسكها باستمرار الكاميروني فينسنت أبو بكر في صفوف الفريق بالموسم المقبل، حيث رفضت فكرة الاستغناء عنه سواء عن طريق البيع أو الإعارة، وذلك وفقًا للإعلامي عبدالعزيز العصيمي.

وتألق أبو بكر بشكل لافت مع المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، وحقق العديد من الأرقام القياسية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في الدوري

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 61 نقطة من الفوز في 19 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 7 مواجهات.