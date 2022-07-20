سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي النصر 4 فرق إسبانية، وذلك خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد 2022/ 2023 في مدينة ماربيا الإسبانية.

وسيواجه العالمي فرق “لاس بالماس يوم 29 يوليو، ريال سرقسطة يوم 1 أغسطس، مالاجا يوم 5 أغسطس، الفريق الثاني لنادي قادش يوم 11 أغسطس، العودة إلى الرياض يوم 12 أغسطس”.

يذكر أن أصفر الرياض كان قد تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتدريب الفريق الكروي الأول بجانب التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا والإيفواري غيسلان كونان.

30 لاعب لـ النصر في معسكر إسبانيا:

وشملت قائمة أصفر الرياض تحضيرًا للموسم الجديد كلًّا من “أوسبينا، وليد عبدالله، نواف العقيدي، أمين بخاري، رائد أزيبي، سلطان الغنام، حمد المنصور، غيسلان كونان، منصور الشمري، ماجد قشيش، فونيس موري، علي لاجامي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، محمد فتيل، يوسف حقوي، عبدالله الخيبري علي الحسن، مختار علي، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين مشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام، أيمن يحيى، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، عبدالفتاح آدم، محمد مران، فينسينت أبو بكر”.