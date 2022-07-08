أكد المدرب الفرنسي رودي جارسيا على أن نادي النصر سيضم صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل سعيه لمعرفة الفريق وعدم رغبته بإبرام الكثير من الصفقات حتى لا تؤثر سلبًا على الفريق.

وقال جارسيا: ” بالوقت الحالي لا أستطيع التكلم عن كل شيء، يجب على الجماهير الصبر علي قليلًا لمعرفة الفريق، على الأقل سيكون لدينا صفقتان الآن”.

وأضاف المدرب الفرنسي: ” مسلي آل معمر سيتعاقد معهم وعملنا جميعًا على إحضارهم وأردت الذهاب في هذا الاتجاه”.

النصر حسم الصفقة الأولى

وتابع: ” الصفقات التي سنتعاقد معها ستكون طموحة للفريق ونسعى من خلالها لتحقيق الألقاب، ولهذا السبب أتيت”.

وكانت الصفقة الأولى حينما، تعاقد نادي النصر، مساء أمس الأربعاء، مع الإيفواري غيسلان كونان، ظهير أيسر نادي ريمس الفرنسي.

وذكر الحساب الرسمي لـ”النصر” عبر “تويتر” أن اللاعب كونان صاحب الـ 26 عامًا انضم لصفوف أصفر الرياض حتى صيف 2025.