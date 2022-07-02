يفكر نادي النصر في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد لاعبي نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بطلب من المدرب الفرنسي رودي غارسيا.

نجم برشلونة حل هجومي لفريق النصر

وذكر الإعلامي سانتي أونا أن أصفر الرياض مهتم بضم البوسني ميراليم بيانيتش نجم برشلونة والذي لعب في الفترة الماضية مع نادي بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة في الموسم الرياضي الماضي.

وذكر أونا أن غارسيا المدير الفني الجديد لأصفر الرياض؛ هو من يقود مفاوضات التعاقد مع ميراليم بيانيتش، في الصيف الحالي.

ولعب بيانيتش في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل يوفنتوس وروما الإيطاليين، وأولمبيك ليون الفرنسي، حيث سجل طوال مسيرته الاحترافية، 73 هدفًا وصنع 111 آخرين، خلال 576 مباراة رسمية.