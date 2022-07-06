وافق نادي النصر على إعارة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الكوري الجنوبي كيم جين سو مجددًا إلى نادي جيونبك.

كيم جين سو مستمر جيونبك

وأعلن نادي جيونبك الكوري الجنوبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، عن استمرار كيم جين سو في صفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وكان كيم جين سو قد انضم إلى النصر في صيف 2020، وخاض معه 10 مباريات قبل أن يُصاب بوتر أكيليس ليغيب عن الملاعب، وتمت إعارته إلى جيونبك ليشارك معه ويستعيد بريقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يستعد للموسم الجديد

وبدأت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في الاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث تطمح في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، أملًا في المنافسة على الألقاب.

كما نجح آل معمر في الحصول على توقيع جارسيا لقيادة الفريق الأول بنادي النصر لمدة عامين، في أولى تجاربه خارج أوروبا، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو عقب 6 أشهر مع العالمي.