تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي، اليوم الخميس، إذ فاق تأثير مخاوف الطلب القلق حيال قلة الإمدادات العالمية بعد أن كشفت بيانات حكومية أميركية ضعف استهلاك البنزين في موسم ذروة السفر الصيفي.

برنت ينخفض:

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.3% إلى 106.59 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا أو 0.5% إلى 99.40 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 1.9% أمس الأربعاء.

تقلب أسعار النفط:

وظلت أسعار النفط متقلبة بعد أن اضطر المتعاملون إلى التأهب لانخفاض أكبر في الإمدادات العالمية بسبب غياب النفط الروسي عن الأسواق بعد غزو موسكو أوكرانيا، فضلا عن مخاوف من الركود قد تضعف الطلب على الطاقة.