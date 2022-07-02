كشفت تقارير إعلامية عن صدمة جديدة لـ جماهير النادي الأهلي بسبب تصرف جديد من ماجد النفيعي رئيس النادي.

أعضاء مجلس الإدارة في النادي الغربي الأخضر طالبوا الرئيس بإقالة المدير التنفيذي موسى المحياني وأنهم لن يستمروا في حالة استمراره، ويبدو أن الرئيس لا يزال مقتنعًا باستمرار المدير التنفيذي، وفقًا للإعلامي عناد الرشيد.

من له الحق في حل مجلس إدارة الأهلي ؟

وفي وقت سابق، القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش كشف عن الجهة الوحيدة التي لها حق في حل مجلس إدارة النادي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” أمس الجمعة: “حل مجلس الإدارة بيد وزارة الرياضة، لا جمعية عمومية ولا جمهور ولا استقالة”.

وكان ماجد النفيعي رئيس الراقي قال الأربعاء الماضي في تصريحات إعلامية: إن المحياني باقٍ في منصبه ولن يرحل عن الفريق رغم الهبوط.