نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، بضرورة شرب المياه بشكلٍ يومي بانتظامٍ لتفادي أمراض كثيرة، منها: قصور الكلى ولزوجة الدم وهبوط الضغط وارتفاع النقرس.

قلة شرب المياه:

ورد النمر على استفسار أحد المتابعين على تويتر حول إحساسه ببعض آلام الركبة خلال السير بسبب قلة شرب المياه، مشدداً على ضرورة شرب الماء يومياً بانتظام وزيارة الطبيب لإجراء فحوصات بخصوص الشكوى.

كمية المياه المطلوبة:

وتابع أن كمية الماء التي يحتاجها نفس الشخص يومياً ليست كمية ثابتةً بالمللتر لا تزيد ولا تنقص، وإنما يؤثر عليها درجة حرارة الجو، الرطوبة، النشاط الذي يؤديه، كمية التعرق، وجود أمراض/أدوية… إلخ

ولفت النمر إلى أنه ليس هناك مقياس وحيد لشرب المياه لكن أقربها للدقة هو حتى يصير لون البول شفافاً (ليس له لون).