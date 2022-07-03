جددت النيابة العامة التحذير من خطورة الاعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم أو إتلاف مركباتهم.

وقالت النيابة في بيان مقتضب لها: اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من رجال الأمن يسهم بفاعلية في الاستفادة الفضلى من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويجنب تبعات المُساءلات الجزائية المنطوية على انتهاك المصالح المحمية جنائياً في هذا الشأن.

إطلاق النار في المناسبات

وفي وقت سابق حذرت النيابة العامة من إطلاق النار في المناسبات أو الأماكن العامة باعتبارها جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت النيابة : تُحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به، أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال. ولفتت إلى أن هذه الأعمال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب قرار النائب العام.