أعادت النيابة العامة تأكيدها على ضمان توفير الحماية اللازمة من الإيذاء الذي يتعرض له أي شخص في المجتمع.

مفهوم الإيذاء

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية”.

الحماية من الإيذاء

وأوضحت في انفجراف على حسابها الرسمي، أن النظام يضمن توفير الحماية من الإيذاء، بمختلف أنواعه.

كما يقدم النظام المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة.

ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته؛ وإيجاد آليات عملية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.

ويهدف النظام لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء. كما يهدف إلى نشر الوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه.