أعادت النيابة العامة التأكيد على الإجراءات المطبقة في المملكة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأشادت النيابة الجهود المباركة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال التأكيد على تضافر العمل بين الجهات الحكومية، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة لتحقيق الحماية اللازمة للضحايا، وتشديد العقوبات بحق الجناة.

الاتجار بالبشر جريمة عالمية

من جانبه أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الدكتور صالح بن حمد التويجري، أن تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة من عمليات الاتجار بالأشخاص حسب المواد الموجودة في بروتوكول “باليرمو”, مشيراً إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أُقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 يوليو 2022م, فرصة للتذكير بهذه الجريمة.

انتشار الفقر والبطالة

وبيَّن الدكتور التويجري أن من أسباب تنامي هذه الجريمة انتشار الفقر والبطالة، وتدهور الوضع الاقتصادي؛ وزيادة الطلب العالمي على العمالة غير القانونية الرخيصة، والحروب والصراعات المسلحة، وانتشار الجريمة في المجتمعات، وعدم مقدرة الدول على حماية الحدود، وازدياد معدلات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية لبعض الدول.

وأفاد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في عام 2010، خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لمكافحة هذه الجريمة من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في أنحاء العالم.