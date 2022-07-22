أظهر مقطع فيديو، حديقة الهايد بارك في العاصمة البريطانية لندن بعد أن تحولت إلى أرض جدباء لا خضرة فيها نتيجة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

درجات حرارة لأول مرة:

وسجلت بريطانيا درجات حرارة تخطت حاجز 40 درجة مئوية لأول مرة، مما فاقم من أزمة النيران المشتعلة.

وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها من قبل، في عام 2019 والتي بلغت 38.7 درجة مئوية.

حوادث كبيرة:

وأعلنت العديد من خدمات الإطفاء وقوع حوادث كبيرة بعد تصاعد حدة الحرائق. كما أدى حريق كبير في وينينغتون شرقي العاصمة لندن، إلى تدمير منازل.

وألغت السلطات بعض خدمات السكك الحديدية بسبب ارتفاع درجة حرارة القضبان الحديدية أو التوائها، وفشل الكابلات العلوية للقطارات.