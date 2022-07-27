وجه فهد الهريفي، نجم نادي النصر السابق، رسالة تحذيرية للاعب البرازيلي تاليسكا بسبب تأخره على معسكر النصر المقام حاليًّا في مدينة ماربيا الإسبانية.

سبب عقاب نجم النصر:

اللاعب البرازيلي أبلغ الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق أن لديه ظروفًا عائلية تجبره على البقاء في بلاده حتى 29 يوليو، بحسب الإعلامي خالد الرشيد، مما جعل النصر يقرر معاقبته.

قال فهد الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “أحب تاليسكا كلاعب مكمل وقناص وحساسية ساحرة في التهديف، لكن يجب أن يعلم الجمهور أن تأخر اللاعب البرازيلي عن المعسكر يضر الفريق والمدرب واللاعب نفسه، اللاعب البرازيلي من الأساس يحتاج لتوظيف، ومن المفترض أن يكون من أوائل المنضمين للمعسكر، فالمعسكر قصير وهو لاعب لا مركز له يحتاج للانسجام والتفاهم”.