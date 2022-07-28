أبدى جمهور نادي الهلال غضبه من تأخر قرار مركز التحكيم الرياضي حول طلب النادي بالتدابير الوقتية بشأن رفع العقوبة الموقعة عليه بسبب قضية محمد كنو.

ودشن جمهور الأزرق وسمًا عبر “تويتر” بعنوان ” مركز التحكيم كفاكم عبثًا”، بسبب تأخر المركز في إصدار القرار حول استئناف الهلال.

ثبت بالدليل القاطع بعد قضية حمدي النقاز وقضية كنو وقضية النصر والاتحاد وحمدالله أن لجان الاتحاد السعودي في وادي والأنظمة واللوائح في وادي آخر#مركز_التحكيم_كفاكم_عبثا — فهد سالم (@sahhhher1) July 28, 2022

قوانين مركز التحكيم الرياضي لا تتماشى مع الواقع!

أحد جماهير الزعيم ذكر أن الحكم في قضية التونسي حمدي النقاز مع النادي الأهلي والتأخر بقضية كنو يُثبت أن لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم في واد والقوانين واللوائح والأنظمة الحقيقية في واد آخر.

كواليس قضية الهلال ومحمد كنو

الهلال كان قد تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي في مايو الماضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.

القانوني الرياضي أحمد الأمير صدم الزعيم مجددًا بمعلومة قانونية قائلًا: ” لا ينظر المحكمون في طلب التدبير الوقتي إلا بعد أن يتم أخذ ردود الاتحاد السعودي و النصر حياله وبالطبع سوف يرفض كلا الطرفين الموافقة عليه لأنه يخل بمصالحهم”.

وأضاف: ” التأكيد بأن المحكمين هم من يقررون بناء على الطلب المرفوع فقط معلومة غير صحيحة!”.

ومن المتوقع صدور قرار مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية أزرق الرياض نهاية الأسبوع الجاري.