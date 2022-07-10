باشرت فرق الهلال الأحمر في المشاعر المقدسة، إسعاف حاجة هندية وتقديم العناية الطبية لها في مشعر منى.

فيديو | عبر #سناب_الإخبارية.. الهلال الأحمر يسعف حاجة هندية ويقدم العناية الطبية لها في مشعر منى#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/u4eG3wk3MQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

وكانت الحاجة الهندية قد تعرضت لوعكة صحية، أثناء تأدية المناسك، وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر إسعافها لتستكمل مناسك الحج.

منظومة متكاملة من الخدمات

يأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتهيئة كافة السبل لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين آمنين إلى أوطانهم.

كما وثقت مقاطع فيديو التنظيم على أعلى المستويات، وتنسيق متكامل بين كافة الجهات في تنظيم دخول وخروج الحجاج من الجمرات ومنع التجمهر والافتراش.