يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأقل استقبالًا للأهداف من التسديدات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

الهلال الأقل استقبالًا للأهداف

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لـ280 تسديدة طوال منافسات الموسم المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واستقبل 28 هدفًا، وبلغت التسديدات المستقبلة 94.

ونجح الفري الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثالث على التوالي، بعد منافسة قوية استمرت مع الاتحاد حتى الجولة الأخيرة.

ترتيب الفرق بحسب التسديدات المستقبلة

وجاء النصر في المركز الثاني بقائمة الفرق المستقبلة للأهداف من التسديدات، حيث بلغت إجمالي التسديدات 298 تسديدة، واستقبل 36 هدفًا، ثم الأهلي بـ303 تسديدة، واستقبل 43 هدفًا، ثم الرائد بـ304 تسديدة وتلقت شباكه 45 هدفًا.

وحل الاتحاد خامسًا بـ323 واستقبل 29 هدفًا، ثم الحزم بـ343 تسديدة وتلقت شباكه 50 هدفًا، يليه الفتح بـ346 تسديدة وتلقى 41 هدفًا، وتواجد الفيصلي بالمركز الثامن بـ348 تسديدة واستقبل 37 هدفًا.

ويتواجد الشباب في المركز التاسع بـ352 تسديدة واستقبل 36 هدفًا، يليه الباطن بـ388 تسديدة وتلقى 41 هدفًا، ثم أبها بـ392 تسديدة واستقبل 43 هدفًا، يليه الطائي بـ393 تسديدة واستقبل 45 هدفًا، بالتساوي مع الاتفاق ولكنه تلقى 45 هدفًا.

وبلغت إجمالي التسديدات على الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون 413 تسديدة، واستقبل 48 هدفًا، ثم الفيحاء برصيد 429 تسديدة، واستقبل 24 هدفًا، ويتذيل ضمك القائمة بـ446 تسديدة وتلقت شباكه 44 هدفًا.