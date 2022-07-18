تترقب الجماهير القرار النهائي بشأن عقوبة نادي الهلال ولاعبه محمد كنو، أملًا في تغييرها وتسجيل صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إيقاف كنو ومنع الزعيم من التسجيل:

وألزمت غرفة فض المنازعات كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي للنصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من التسجيل لمدة فترتين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقرر الزعيم التصعيد وتقدم باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وحاول النادي اتخاذ التدابير الوقتية لتعطيل العقوبات الصادرة، ولكن تم رفض طلبه، ولم يتم الإعلان عن القرار حتى الآن.

الهلال لا يحتاج صفقات:

وفي السياق ذاته، علق المحلل الرياضي خالد القحطاني على إيقاف القيد للأزرق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إن افترضنا أن الهلال استطاع التسجيل، فهامش التغيير لن يكون كبيرًا”.

وتابع: “الهلال خرج من فترة شتوية تاريخية أضاف فيها محليين المنتخب وأجانب بقيمة إيغالو وميشيل، أتوقع أن التغيير في الأجانب لن يتجاوز إضافة الثامن، الأزرق فقط كان يحتاج أن يرتاح ويستعيد مصابيه.. هو متكامل المدرب والعناصر”.

وتفاعل الإعلاميون والجماهير مع تغريدة القحطاني، وقال الصحافي فيصل الرقيبة: “الهلال الموسم القادم راح يدخل بموسم بيكون طويل بتوقفاته الدولية وتداخل المسابقات ومعرض لاعبيه للإصابة”.

وواصل حديثه قائلًا: “أعتقد أن الحاجة إلى التعاقد مع اسم محلي، بالإضافة إلى الأجنبي الثامن في حال السماح بالتسجيل”، واتفق بعض الجمهور على هذا الرأي، فيما أكد البعض الآخر، أن الفريق يحتاج لتدعيمات في أكثر من مركز لمواصلة التألق والمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.