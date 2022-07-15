لا يزال اللاعب البرازيلي ميشايل يبحث الرحيل عن نادي الهلال في صيف 2022، وسط وجود رغبة قوية منه بالعودة لأحد أندية البرازيل بالفترة المقبلة.

وقال الصحفي رودي جاليتي: إن نادي بوتافوجو البرازيلي قدم عرضًا لـ الهلال قدره 5 ملايين يورو لضم اللاعب البرازيلي.

رحيل ميشايل مرفوض !

إدارة الهلال ترفض رحيل اللاعب البرازيلي كون النادي يُعاني حاليًّا من عدم القدرة على قيد الصفقات الجديدة بسبب عقوبة المنع الموقعة على النادي جراء قضية لاعبه محمد كنو.

كما أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يعتمد على إشراكه أساسيًّا، في ظل مساهمة اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 عامًا، بـ3 أهداف و4 تمريرات حاسمة في الموسم المنصرم مع الهلال.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ26 سنة كان انضم إلى أزرق الرياض في يناير الماضي قادمًا من نادي فلامنجو البرازيلي.

وعانى ميشايل في فترة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم ولمدة شهر من عدم المشاركة بصورة أساسية مع الهلال.