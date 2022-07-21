أعلن نادي الهلال عن سفر بعثة الفريق الكروي الأول إلى بريطانيا يوم الجمعة 29 يوليو وذلك تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد 2022/2023.

كشف النادي في بيان له عبر حسابه في “تويتر” أن الفريق سيخوض بعد غد أولى حصصه التدريبية للموسم الجديد بعد نهاية الإجازة التي مُنحت للاعبين.

موعد سفر الهلال إلى بريطانيا

وسيسافر الزعيم إلى مدينة ” برمنجهام” البريطانية يوم 29 يوليو الجاري في معسكر إعدادي سيستمر مع الفريق حتى 13 أغسطس المقبل.

وكان اسم كل من النيجيري أوديون إيغالو وعلي البليهي والبرازيلي ماثيوس بيريرا ارتبط بالرحيل عن أزرق الرياض صيف العام الحالي.

وأقدم اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا، على حذف صوره في حسابه بـ “الإنستجرام” والتي يرتدي فيها قميص الهلال مما أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن صفوف أزرق الرياض بصيف العام الحالي.