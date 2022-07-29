وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الجمعة، إلى برمنغهام، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يبدأ معسكره في برمنغهام

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول الفريق الأول لكرة القدم إلى برمنغهام، وعلق قائلًا: “نبدأ اليوم المرحلة الثانية من تحضيراتنا”.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 مباريات ودية في معسكر برمنغهام، وستكون البداية أمام ألميريا الإسباني في السابع من أغسطس، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بدنيًا وفنيًا بشكل مميز، لمواصلة التألق والمنافسة على الألقاب في الموسم الرياضي الجديد.

غياب إيغالو عن المعسكر

وكان رامون دياز قد أعلن عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في المعسكر، والتي شهدت غياب المهاجم النيجيري الدولي أوديون إيغالو لأسباب قانونية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).