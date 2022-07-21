يبدو أن نادي الهلال سيكون بصدد الانتظار لمدة 8 أيام وذلك بعد أن تقدم باستئناف لـ مركز التحكيم الرياضي السعودي حول العقوبات التي وقعت عليه وعلى لاعبه محمد كنو من غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مطلع مايو الماضي.

سبب تقدم الهلال بالاستئناف

الهلال كان تقدم باستئناف لمركز التحكيم الرياضي أملًا في رفع العقوبة أو تعليقها، لكن سعود الصرامي متحدث نادي النصر سابقًا قال عبر حسابه في “تويتر”: “تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذًا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد كنو”.

الناقد الرياضي إبراهيم العتيق كشف عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل أنه وفق مصادر بأنه في نهاية الأسبوع المقبل أي بعد 8 أيام من الآن سيكون إعلان مركز التحكيم الرياضي الأخير حول تعليق عقوبة أزرق الرياض بسبب التدابير الوقتية.

وبسبب التأخر في إصدار القرار، فإن أزرق الرياض فقد أول صفقة أرادها رسميًا بانضمام البرازيلي جواو بيدرو لنادي فنربخشة التركي قادمًا من فريق كالياري الإيطالي.