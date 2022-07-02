كشف الحارس الكويتي المعتزل نواف الخالدي أن نادي الهلال سوف يواجه القادسية الكويتي في مهرجان اعتزاله في سبتمبر المقبل بالكويت.

وقال الخالدي صاحب الـ41 سنة عبر حسابه في “تويتر”: “قد جعلها ربي حقًّا هاتوا الهلالي”.

وحرص الخالدي حارس مرمى المنتخب الكويتي سابقًا على توجيه الشكر لـ فهد بن نافل رئيس الهلال وياسر القحطاني نجم الهلال السابق لسعي كل منهما لإقامة مباراة بين الهلال والقادسية بحفل اعتزاله.

نواف الخالدي ارتدى قميص القادسية الكويتي في الفترة من 2001 إلى 2017، قبل أن يعتزل ممارسة كرة القدم.