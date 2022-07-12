سجل الخبراء في عدد من الدول زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع الماضية.

فرنسا بالمركز الأول

وحسب “روسيا اليوم”، قال الخبراء، إن فرنسا احتلت المرتبة الأولى حيث سجلت أكثر من 150 ألف إصابة في يوم واحد، تليها ألمانيا 130-140 ألف إصابة، فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الثالثة، بتسجيل أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد.

وسجل الخبراء، ارتفاع عدد الإصابات في بلجيكا منذ بداية الصيف بمقدار ستة أضعاف، وفي اليونان بمقدار أربعة أضعاف، وفي هولندا والنمسا ثلاثة أضعاف وتضاعف العدد في إسبانيا. مقابل هذا سجل انخفاض عدد الإصابات في البرتغال، واستقرت الأوضاع في عدد من بلدان أوروبا الشرقية.

كما ارتفع عدد الإصابات في بلدان أمريكا اللاتينية، ففي المكسيك ارتفع معدل انتشار كوفيد-19 بعشرة أضعاف، حيث تسجل حوالي 30 ألف إصابة يوميًا.

وأما في البرازيل فتسجل الإصابات حوالي 70 ألف إصابة يوميًا على مدى أسبوعين، وتسجل في كولومبيا حوالي 3200 إصابة، وفي تشيلي حوالي 8 آلاف إصابة، في حين لم تعلن الأرجنتين عن زيادة في الإصابات.

ارتفاع طفيف بآسيا

وفي قارة آسيا، سجلت الهند أكثر من 20 ألف إصابة، كما ازداد عدد الإصابات في اليابان ويصل حاليا إلى حوالي 50 ألف إصابة في اليوم. وارتفعت الإصابات في تركيا بمقدار 5 أضعاف. وتم تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الإصابات بكل من إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وفيات كورونا

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث توفي 1600 شخص خلال أسبوع وتأتي البرازيل بالمرتبة الثانية بأقل من أمريكا بـ 14 وفاة، واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة بحوالي 600 وفاة.