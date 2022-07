تعرضت فرقة ميرور Mirror لحادث مروع؛ إذ سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة المسرح خلال حفل موسيقي للفرقة في هونغ كونغ مساء أمس الخميس.

#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt

