تعرضت فرقة ميرور Mirror لحادث مروع؛ إذ سقطت شاشة عرض كبيرة على خشبة المسرح خلال حفل موسيقي للفرقة في هونغ كونغ مساء أمس الخميس.

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#BREAKING: A live performance by Hong Kong boy band Mirror was cut short after a screen fell and struck dancers below, at least 2 injured. pic.twitter.com/cTnLxSNhAt — X-Money (@TheRealXMoney) July 28, 2022

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إصابة خطيرة:

وتسبب الحادث في إصابة اثنين على الأقل من الراقصين، أحدهما إصابته خطيرة، بينما لم يصب أي من أعضاء ميرور الاثني عشر بأذى في الحادث الذي وقع في ملعب هونغ كونغ بجوار ميناء فيكتوريا.

وأعلنت السلطات منع الفرقة من إقامة حفلات مع فتح تحقيق، لمحاسبة المسؤولين.

ونقلت وسائل إعلامية تصريحات عن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي: “لقد شعرت بالصدمة. تعاطفي مع المصابين وآمل أن يتعافوا قريبًا”.

فتح التحقيق:

وأضاف: “الحكومة ستحقق في الأمر وستراجع إجراءات السلامة لحماية الفنانين والعاملين والجمهور”.

كما قال وزير الثقافة كيفين يونغ: “إن العروض في المكان تم تعليقها حتى يتم التأكد من أن هيكل المسرح آمن”.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلامية اليوم الجمعة: “من الملاحظة الأولية، انقطع سلك وأدى إلى سقوط الشاشة وتسبب في إصابة الراقصين”.

وفي السياق ذاته؛ أكدت شركة ميكرفيل، المنظمة للحفل، والمملوكة لمجموعة بي سي سي دبليو للإعلام، التي يملكها رجل الأعمال في هونغ كونغ ريتشارد لي، إجراءها تحقيقًا شاملًا في الحادث.