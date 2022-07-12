بدأت اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليابانية طوكيو، مراسم تشييع رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الذي توفي يوم الجمعة الماضي متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي.

VIDEO: The hearse carrying the body of Shinzo Abe stops outside the prime minister's office in Tokyo as Japan mourns the former Japanese PM who was shot at close range in the city of Nara pic.twitter.com/D8Zdq8c2NT — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022

حضور حشود من المواطنين

وفي معبد زوجوجي العتيق بوسط طوكيو، حضرت عائلة شينزو آبي وأصدقاء مقربون وحشود من الناس العادية، للمشاركة في الجنازة الخاصة.

وودع اليابانيون آبي بالصلوات والزهور والأعلام الملفوفة بأشرطة سوداء، فيما حمل كثير منهم صوراً له.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تجمعت الحشود على الأرصفة وسط وجود أمني مكثف لدى مغادرة سيارة نقل الموتى للمعبد. وهتفت الحشود وصفقت لتودع آبي لدى مرور السيارة، بينما كان البعض يحمل الزهور.

Shinzo Abe — Japan's longest-serving prime minister OBIT: https://t.co/4RHd6GBFZ4 📹 People in Tokyo queue with flowers to pay their final respects to Japan's former prime minister Shinzo Abe at Zojoji Temple, where a private funeral is to be held pic.twitter.com/xHoYCYRuz1 — AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022

الموكب يسير في طوكيو

وسار موكب الجنازة في شوارع طوكيو مارا بمنطقة ناجاتاشو، القلب السياسي للعاصمة، التي تضم معالم رئيسية مثل مبنى البرلمان الذي دخله آبي لأول مرة كنائب شاب في عام 1993، ومقر رئاسة الوزراء.

وقالت وكالة “كيودو” للأنباء إن ما يقرب من 2000 رسالة عزاء وصلت من دول حول العالم، فيما كانت مراسم تشييع آبي مغلقة أمام وسائل الإعلام.

وكان المئات قد تدفقوا على معبد زوجوجي، مساء الاثنين لإلقاء نظرة الوداع على آبي، الذي توفي عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد أن أطلق عاطل النار عليه باستخدام مسدس محلي الصنع خلال إلقاء كلمة في تجمع انتخابي.