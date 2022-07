بدأت اليوم الثلاثاء، في العاصمة اليابانية طوكيو، مراسم تشييع رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، الذي توفي يوم الجمعة الماضي متأثرًا بجراحه بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي.

VIDEO: The hearse carrying the body of Shinzo Abe stops outside the prime minister's office in Tokyo as Japan mourns the former Japanese PM who was shot at close range in the city of Nara pic.twitter.com/D8Zdq8c2NT

— AFP News Agency (@AFP) July 12, 2022