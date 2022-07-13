سجل سعر اليورو، اليوم الأربعاء، انخفاضًا في التداول أمام سعر الدولار الأمريكي.

وبلغ سعر تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 12,45 بتوقيت جرينيتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية.

الحرب الاقتصادية:

ونقلت وسائل إعلامية تصريحات للمحلل جاين فولي لدى شركة رابوبنك للخدمات المالية، الذي أشار إلى أن تدهور اليورو، يعتمد على رغبة روسيا في مفاقمة الحرب الاقتصادية مع أوروبا.

وأضاف: “معرفة نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ليس أمرًا سهلًا”.

تراجع سعر اليورو أمام الدولار:

وانخفض اليورو 12% تقريبًا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عامًا أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون: إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع الفيدرالي لأسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار بحسب سي إن بي سي عربية.

سعر اليورو أقل من الدولار لأول مرة منذ 20 عامًا:

وقد هبط سعر اليورو لأول مرة منذ 20 عامًا، إلى ما دون دولار واحد، أمس الثلاثاء، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز عربية” في نبأ عاجل لها. جاء ذلك وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.