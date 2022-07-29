أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن اليوم الجمعة هو أول أيام موسم اللاهوب- طبخ التمر- الأول طالع المرزم والثاني الكلبين.

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موسم اللاهوب:

وتابع الحصيني، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أولًا المرزم يعرف عند العرب قديمًا بالشعرى اليمانية، ويقول الخلاوي واللي ظهر المرزم شبع كل كالف، من الغين وانحن الليالي الشدايد، والكالف هو الفلاح الذي يعمل في الفلاحة بأجر والغين النخل وانحن “انصرفت”.

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ظهور التمر:

وأضاف: ظهور التمر أو الرطب يشبع الفلاح وغيره كناية عن زوال الشدة يظهر فيه نجم الذراع هو في الصيف وأيامه 13 يومًا نهايته 2/ 1/ 1444هـ، تستمر شدة حرارة الجو، وتحدث أحيانًا عواصف ترابية، أو أن استخراج اللؤلؤ في الخليج، وترتفع نسبة الرطوبة على السواحل ويكثر فيه الرطب والفواكه الصيفي.

المرزم ملء المحزم:

وأردف الحصيني: تقول العامة (المرزم ملء المحزم) من الرطب “التمر” وتظهر الغيوم على الوسطى والشرقية ويوافق هذا العام حالة ممطرة على معظم المملكة، ويبدأ غريس فسائل النخيل، وهي المنزلة 5 من منازل الصيف، وتقول العرب: “إذا طلع الذراع حسرت الشمس القناع واشعلت في الأرض الشعاع، وترقرق السراب بكل قاع، وكنست الظباء كناية عن شدة الحر.

وختم بقوله: رغم أن هذه الأيام تعتبر أيامًا شديدة الحرارة إلا أن الله تفضل الله علينا بالحالة الممطرة المعاشة متوقع أن تخفف الحر على معظم المملكة ودول الخليج والحرارة حول إلى أقل من المعدل خاصة الأسبوع الأول من المرزم.