كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن ملامح موسم المرزم الذي يبدأ اليوم الاثنين.

اليوم الأثنين :

أول موسم المرزم وهو موسم

1-شدة تعب المزارعين لتزامنه مع خراف النخيل وجني الثمار

2-شدة الرطوبة على السواحل

3-غزارة الأمطار الخريفية على سواحل #سلطنة_عمان #اليمن ومصايف #السعودية

4-مرور السحب الكاتمة (طباخ التمر)

مدته 13 يوم

pic.twitter.com/qAPhEr6nDv — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 24, 2022

علامات موسم المرزم

وقال الزعاق إن هذا الموسم مدته 13 يومًا وهو موسم شدة تعب المزارعين لتزامنه مع خراف النخيل وجني الثمار كما يشهد شدة الرطوبة على السواحل و غزارة الأمطار الخريفية على سواحل سلطنةعمان واليمن ومصايف السعودية كما يشهد مرور السحب الكاتمة (طباخ التمر).

أمطار غزيرة طول الأسبوع

من جهة أخرى توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم, استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة قد يصاحبها جريان السيول, وتساقط البرد, وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويتوقع أن يستمر تأثيرها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل على مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، بيش، صبيا، أبوعريش، الطوال، جيزان، فرسان), ونجران (شرورة, حبونا، بدر الجنوب، نجران), وعسير ( أبها, خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البرك، المجاردة), ومنطقة الباحة (الباحة, بلجرشي, العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة), بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رنية، الموية، القنفذة، الليث، جدة), وذلك بتواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.