كشف محمد الزارع المختص بشؤون التعليم، أنه يتاح الآن لمن شملتهم حركة النقل الخارجي، ترتيب شرائح القطاع الذي نقلوا إليه.

ترتيب الشرائح اليوم

وقال الزارع في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن المنقولين والمنقولات في حركة النقل الخارجي يتاح لهم ترتيب شرائح القطاع الذي نقلوا إليه بعد اعتماد نتيجة الحركة اليوم الأربعاء 28-12 كما ورد في التعميم”.

وأضاف أن المنقولين عليهم الدخول لحساباتهم في نظام نور اعتبارًا من اليوم والاستعداد لترتيب الشرائح كلها دون استثناء.

33900 معلم ومعلمة

وأعلنت وزارة التعليم السبت الماضي، نتيجة إجراءات النقل المطوّرة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام 1443هـ، والتي شملت أكثر من 33900 معلم ومعلمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه انطلاقًا من الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في الاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمنسوبيها، وتحقيق استقرار التطوير المهني والوظيفي للمعلمين والمعلمات لأداء رسالتهم السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وشملت النتيجة نقل أكثر من 33900 معلم ومعلمة بين مناطق ومحافظات المملكة، وهو ما يمثل 39% من نسبة المتقدمين من شاغلي الوظائف التعليمية لإجراءات النقل.

كما تم نقل ما نسبته 80% من المتقدمين على الرغبتين الأولى والثانية، وأكثر من 70% من طالبي نقل لم الشمل حرصاً من الوزارة على تحقيق الاستقرار المهني والوظيفي لهم.