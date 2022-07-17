انطلقت اليوم الأحد، 17 يوليو، الاختبارات النهائية لطلاب المرحلة الثانوية المتوقع تخرجهم، وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 21 يوليو.

التقديم على الجامعات والوظائف

وتفصيلاً، خصصت وزارة التعليم هذا الأسبوع لاختبار جميع الطلاب المتعثرين أو أصحاب الظروف استكمالاً لإنهاء تخرجهم وإمكانية اللحاق بالتقديم على الجامعات والوظائف.

وأعلنت بعض إدارات مناطق المملكة قاعات الاختبارات للطلاب والطالبات، وذلك بتحديد المواقع في أماكن مختلفة.

تخصيص عدد من المدارس للاختبارات

وتم تخصيص عدد من المدارس لاختبار الطلاب وأخرى للطالبات، شريطة ألا تتجاوز القاعة أكثر من 500 طالب.

ويشرف على أداء الاختبار للطلاب المشرفون التربويون وإدارات التعليم، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي في غرة ذي الحجة الحالي، ودخول المعلمين والمعلمات في إجازة رسمية.