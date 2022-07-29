أكد أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن اليوم الجمعة هو بداية موسم المرزم كما أنه اليوم الأول من نوء الذراع وهو اليوم الـ39 من فصل الصيف.

الحالة المطرية الصيفية مستمرة

وقال المسند : الحالة المطرية الصيفية مستمرة، فمن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، جنوبي مكة والشرقية، بالإضافة إلى أجزاء من قطر، البحرين، الإمارات، اليمن وعمان.

علامات موسم المرزم

يذكر أن خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق كان قد أعلن دخول المرزم يوم 25 يوليو وقال إن هذا الموسم مدته 13 يومًا وهو موسم شدة تعب المزارعين لتزامنه مع خراف النخيل وجني الثمار كما يشهد شدة الرطوبة على السواحل و غزارة الأمطار الخريفية على سواحل سلطنة عمان واليمن ومصايف السعودية كما يشهد مرور السحب الكاتمة (طباخ التمر).

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة (الطائف), في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية و الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.