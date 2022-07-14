اجتاحت عشرات الحرائق جميع أنحاء أوروبا وسط موجة حر خانقة، مع وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة وهو أمر غير معتاد في هذا الجزء من العالم ومن المتوقع أن ترتفع أكثر في الأيام المقبلة.

وفي البداية، تعرضت البرتغال لسلسلة من الحرائق في حي Quinta do Lago الفاخر والذي تُباع فيه العقارات بما يتراوح بين مليون و10 ملايين دولار، وتُظهر اللقطات ألسنة اللهب تتطاير في الأرجاء وتدمر ملاعب الجولف بينما يحاول السائحون المذعورون الفرار في سياراتهم من الجحيم الذي يلوح في الأفق.

وكافح الآلاف من رجال الإطفاء الحرائق في جميع أنحاء البرتغال، وقد وصفها أحدهم بأنها تبدو كنار ينفخ فيها الشيطان.

اندلاع الحرائق في بلاد أوروبا

وتسببت الحرارة الشديدة في اندلاع حرائق مماثلة في إسبانيا وفرنسا وتركيا وكرواتيا، وطالت أيضًا اليونان ورومانيا ومولدوفا، حيث تستمر أوروبا في المعاناة تحت ما يُسمى بظاهرة القبة الحرارية، وهي تشبه فرنًا يحيط بالقارة الأوروبية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، إن درجة الحرارة في إشبيلية سجلت درجة حرارة مذهلة وصلت لنحو 50 درجة مئوية، وقال الخبراء إنها قد ترتفع، ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإطفاء معالجة الحرائق التي دمرت ما لا يقل عن 3500 فدان في إكستريمادورا، وفي المجمل، تم وضع معظم مدن إسبانيا في حالة تأهب قصوى.

وفي فرنسا، احترق أكثر من 6671 فداناً حتى الآن ووصل اللهب لارتفاع 30 مترًا، وتم إغلاق الطرق وإجلاء 500 من السكان.

تأثر جبال الألب بالحرارة

وفي الأسبوع الماضي، تسببت درجات الحرارة العالية بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا.