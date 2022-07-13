تراجعت أسعار النفط وخام برنت، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة في 3 أشهر.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 7.61 دولار، أو 7.1 في المائة، إلى 99.49 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 إبريل الماضي.

تراجع أسعار النفط:

وسجلت أسعار النفط تراجعًا حادًّا خلال اليوم، حيث أدت عودة ارتفاع إصابات كورونا في الصين إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

كورونا والدولار:

تأتي التراجعات وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وترقب بيانات التضخم الأمريكية.

كما أن قوة الدولار تزيد من الضغوط، فهي تجعل النفط أقل جاذبية للمستثمرين وأكثر تكلفة في الأسواق الناشئة.