أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الأفلاج، والحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والسليل، والعاصمة الرياض، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء، وحوطة بني تميم، ورماح، وضرما.

كما أشار إلى استمرار التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الجمعة.

عوالق ترابية على المنطقة الشرقية:

كما تستمر حالة العوالق الترابية في المنطقة الشرقية، ما يؤدي لتدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظاهرة المذكورة كل من: الخفجي، القيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وكفر العليا.

وتستمر حالة التنبيه حتى الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.



كما نبه المركز إلى تأثر كل من: الأحساء، والبطحاء، والعبيلة، والعديد، وحرض، وخريص، وسلوى، وعردة، في المنطقة الشرقية، بالعوالق الترابية وتدني الرؤية الأفقية.

وتستمر حالة التنبيه على المدن المذكورة حتى الواحدة من صباح غدٍ الجمعة.

منخفض بحر العرب:

يذكر أن سلطنة عمان تشهد حالة مطرية صيفية متأثرة بمنخفض بحر العرب، الذي يتحول إلى حالة مدارية غدًا الجمعة. وسط تزايد الأمطار والسيول في عدد من الأودية، في ظل تأكيدات بعدم تأثر المملكة بالمتغير الجوي المذكور.

وقد أشار حساب طقس العرب، في “تويتر”، إلى نشاط للتكونات المحلية على جبال الحجر مع احتمالية توسع النشاط الساعات القادمة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد مساء أمس الأربعاء مراقبته لتكون حالة مدارية في بحر العرب يوم الجمعة المقبل.