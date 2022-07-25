بدأت جامعة الملك سعود ممثلة في المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية وعمادة السنة الأولى المشتركة في استقبال طلبات التسجيل في برنامج التدريبي الصيفي لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية للمعلمين والمعلمات، والذي ينطلق الأحد القادم.

برامج جامعة الملك سعود

وقال عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الجريوي إن العمادة حرصت منذ بدء العمل مع كلية التربية بجامعة الملك سعود ممثلة في المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية على السعي لتحقيق التميز والإبداع في مجال التدريب بما يلبي احتياجات المعلمين والمعلمات من مختلف التخصصات في المملكة لتطوير مهارات اللغة الإنجليزية الأساسية (التحدث والاستماع والقراءة والكتابة)، إضافة إلى مجموعة من المهارات الفرعية الأخرى (تواصلية ولغوية).

وأضاف أن البرنامج يقدمه مدربون ومدربات متميزون في التدريس ولغتهم الأم “اللغة الإنجليزية”، موضحًا أن جميع المتقدمين والمتقدمات سوف يُجرى لهم اختبار لتحديد المستوى لتوزيع المتدربين حسب مستوياتهم (مبتدي – متوسط ).

برنامج تدريب اللغة الإنجليزية

من جهته أكد عميد كلية التربية رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور عثمان المنيع أن برنامج تدريب اللغة الإنجليزية الصيفي المقدم للمعلمين والمعلمات يعد من أهم البرامج التدريبية كونه مفتاح التطور المهني للمعلم، مشيرًا إلى المستوى المتميز والجودة في العمل المقدم من عمادة السنة الأولى المشتركة التي باتت بيت خبرة ومفخرة لجامعة الملك سعود على ما تقدمه من أعمال متميزة ومتقنة.

وأوضح المشرف على البرنامج في عمادة السنة الأولى الدكتور عبدالمحسن الحارثي، من جانبه، أن البرنامج الصيفي لتدريب المعلمين والمعلمات في اللغة الإنجليزية يقام على مدى أربعة أيام في الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء) من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرا ، كما يتخلل البرنامج التدريبي العديد من الأنشطة التي تحاكي الواقع وتحقق تطلعات المتدربين، مشيراً إلى أن البرنامج ينفذ في مبنى السنة الأولى المشتركة على طريق الأمير تركي الأول للمعلمين، وفي مبنى العمادة في عليشة للمعلمات.