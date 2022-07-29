أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، عن موعد انطلاق أكبر حدث رياضي وطني، بعدما كان مقررًا إقامتها في مارس الماضي.

انطلاق دورة الألعاب السعودية

وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب السعودية في العاشر من مارس الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت اللجنة عن إقامة أكبر حدث رياضي وطني خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر، وتغيير آلية المشاركة في الدورة التي ستستضيفها الرياض، ليكون التنافس فيها بين الأندية بدلًا عن نظام المناطق المعلن مسبقًا.

وستشهد دورة الألعاب السعودية مشاركة أكثر من 200 نادي يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية، تشتمل على 5 رياضات تم تخصيصها للرياضات البارالمبية.

تفاصيل الحدث الرياضي

وبجانب الميداليات الممنوحة، سيتنافس الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب السعودية على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل النادي الفائز بالمركز الأول على مليون ريال.

ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث 100 ألف ريال، وفيما يخص المنافسات الفردية ستكون قيمة الميداليات ذاته التي تم رصدها للمنافسات الجماعية.

وقررت اللجنة المنظمة منح الفرصة للهواة والأفراد من أجل المشاركة، وسيكون التنافس متاح لهم تحت شعار اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في الرياضات الفردية، حيث سينطلق التسجيل لتجارب الأداء يوم 31 يوليو.

وتستمر تجارب الأداء حتى السابع من شهر أغسطس المقبل، وتنطلق التجارب خلال الفترة من 15 وحتى العاشر من سبتمبر المقبل، في 22 رياضة مختلفة، وذلك وفقًا لجدول سيتم نشره في وقت لاحق.

الهدف من الدورة

وتهدف الدورة في نسختها الأولى إلى زيادة عدد ممارسي الرياضة في السعودية، واكتشاف جيل جديد من الأبطال في الألعاب الرياضية، حيث ترتبط دورة الألعاب السعودية ببرنامج رياضي النخبة الساعي لاكتشاف أبطال رياضيين عبر كشافي البرنامج الذين سيتابعون مجريات الدورة لاختيار أبطال المستقبل ورعايتهم ليصبحوا أبطالًا أولمبيين، كما تسعى الدورة لرفع مستوى قدرة السعودية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى تماشيًا مع رؤية المملكة 2030

وعبر مساهمة الاتحادات الرياضية المختلفة، تستهدف دورة الألعاب السعودية، العمل على زيادة شعبية الألعاب المختلفة في السعودية وتحقيق بيئة رياضية مثالية للتنافس بين الرياضيين في مختلف الرياضات.