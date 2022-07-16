انطلقت في محافظة جدة عروس البحر الأحمر، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية بمشاركة عربية وأمريكية.

وكان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في “قمة جدة للأمن والتنمية” قد اكتمل وصولهم إلى جدة للمشاركة في القمة.

انطلاق القمة في جدة

وتحتضن المملكة العربية السعودية، اليوم، “قمة جدة للأمن والتنمية”، في مدينة جدة، والتي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية.

منصة إقليمية ودولية

وتمثل هذه القمة منصة إقليمية ودولية لتناول ملفات الأمن وتحدياته ومجالات التنمية وتطلعاتها، ولتكامل الجهود نحو تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، لاسيما في ظل ما تشهده من تحديات متسارعة وعلى المستويات والمجالات كافة.