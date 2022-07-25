انطلقت أمس الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «عبدالله 8» الذي تنفّذه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة مجموعة الأمن البحرية الخاصة في الأسطول الغربي والقوات الخاصة الأردنية.

أهداف تمرين عبدالله 8

ويهدف التمرين إلى تحسين وتطوير قدرة الوحدات المشاركة على الاستجابة السريعة للتصدي للأعمال الإرهابية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، والتعامل ضد المتفجرات والذخائر العمياء. كما يهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الجانبين في مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ.

فعاليات متعددة

وأكد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحي بن محمد العسيري أن التمرين البحري الثنائي المختلط «عبدالله 8»، يعد امتدادًا للتمارين المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.

وبيَّن العسيري أن التمرين الذي يستمر أسبوعًا في الأسطول الغربي، يستهدف تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال التدريب العسكري المختلط، والمساهمة في تطوير ورفع الجاهزية القتالية لوحدات الأمن البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، مشيرًا إلى أن الجانبين سينفذان العديد من المناورات والفرضيات العسكرية بالذخيرة الحية.