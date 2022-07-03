قُتل شخص خلال حدث استعراضي في ولاية ميشيجن الأمريكية، بعد انفجار “سيارة نفاثة” أمام أعين الحضور، في واقعة مروعة.

Horrifying accident at the Field of Flight air show in Battle Creek. Awaiting an official press release. More tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/nQ9WOB39AW — Andy Pepper (@APepperWWMT) July 2, 2022

ووثقت لقطات فيديو السيارة التي كانت تشارك في عرض فريد حيث دخلت في سباق مع طائرتين تحلقان فوقها بسرعة تقترب من 500 كيلومتر في الساعة، بمدينة باتل كريك.

صرخات رعب

وتحوَّلت حماسة الجماهير التي حضرت لمشاهدة السباق المثير إلى صرخات رعب، عندما وقع انفجار ضخم مطلقا كتلة لهب عملاقة، اخترقته الشاحنة.

من جهتها، نقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية عن السلطات المحلية قولها إن شخصًا لقي حتفه في الحادث وأن إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية تحقق في الحادث، بمشاركة سلطات المدينة.

تفحم السيارة

ويعد “فيلد أوف فلايت” أحد أكبر مهرجانات الاستعراضات الجوية في الولايات المتحدة، وكان من المقرر أن يستمر حتى غد الاثنين.

ويروج الحدث لسيارة “شوك وايف جيت تراك” باعتبارها “أشهر سيارة نفاثة في العالم”، إلا أنها تفحمت خلال الاستعراض.