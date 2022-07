لقى 6 اشخاص مصرعهم، اليوم، إثر انهيار جزء من جبل جليدي عليهم بين جبال الألب في إيطاليا تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022