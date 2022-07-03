لقى 6 اشخاص مصرعهم، اليوم، إثر انهيار جزء من جبل جليدي عليهم بين جبال الألب في إيطاليا تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity. We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it. Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP — Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022

وأوضحت السلطات المحلية أن أجزاء من جبل جليدي انهارت في جبال الألب الإيطالية، وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

ارتفاع عدد الضحايا:

كما قالت حكومة مقاطعة ترينتو: “إن عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب انهيار جليدي كبير لقي فيه متنزهون حتفهم، ومن المحتمل أن يكون هناك حصيلة كبيرة من الإصابات أو الوفيات”.

وبدوره قال حاكم فينيتو لوكا زايا: إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

ارتفاع درجات الحرارة:

ولفت إلى أن موجة حارة في أوائل الصيف في إيطاليا أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في مارمولادا إلى 10 درجات مئوية أمس السبت، انهار على إثرها الجبل الجليدي.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن عدد القتلى حتى الآن لا يقل عن 6 أشخاص.