أكد الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية، محمد الهدلاء أن تصويت مجلس الشورى بالأغلبية بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات دليلًا على فشل التجربة في التعليم العام.

التعليم يكابر:

وتابع الهدلاء في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن التعليم العام يكابر في تحدي الجميع بـ استمراره رغم أن جميع بيئة التعليم (الطالب – المعلم – ولي الأمر) يتذمرون من نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة.

وختم الباحث في القضايا الفكرية بقوله: ياليت تقدم وزارة التعليم تبرير مقنع لـ استمراره.

الشورى يصوت:

وصوت مجلس الشورى اليوم الأربعاء بالموافقة على مطالبة وزارة التعليم بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة سواء في الجامعات أو في التعليم العام وإلغائه إذا لزم الأمر، مع إعادة النظر في نظام المسارات في الثانوية العامة.