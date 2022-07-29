قال الباحث السياسي خلدون النبواني: إن المملكة تمكنت من فرض رؤيتها في أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا دون التأثر بأي ضغوط غربية.

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أزمة الطاقة:

وتابع النبواني في مداخلة إلى قناة العربية أن أوروبا تريد إعادة التوازن فيما يتعلق بأزمة الطاقة الحادة التي تواجهها، وهو ما وضح جليًّا، في البيان الختامي للمحادثات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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فرض رؤية المملكة:

ولفت الباحث السياسي إلى أن المملكة تمكنت من فرض رؤيتها في هذه الأزمة دون التأثر بالضغوط، من خلال عدم الانخراط في الصراع مع طرف دون الآخر، وهو ما وضح في زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى المملكة ومن بعده جو بايدن، ثم زيارة ولي العهد إلى فرنسا.