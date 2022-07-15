أكد الباحث في الدراسات الإستراتيجية والسياسية د. محمد الحربي، أن العلاقات السعودية – الأمريكية، تتميز من عقود بخصوصيتها.

فيديو | الباحث في الدراسات الاستراتيجية والسياسية د. محمد الحربي: منذ عقود والعلاقات السعودية – الأميركية تتميز بخصوصيتها ونحن في خضم مرحلة لتصويب المسار للوصول إلى مراحل استراتيجية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/wgeG51kHSQ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 14, 2022

مرحلة تصويب المسار:

وقال الحربي، وفقًا لقناة “الإخبارية”: نحن في خضم مرحلة لتصويب المسار للوصول إلى مراحل إستراتيجية في العلاقة بين الرياض وواشنطن.