قال الباحث السياسي والمستشار في العلاقات الدولية سالم اليامي: إن العلاقات السعودية الأمريكية يربطها تاريخ طويل من التفاهم والعمل الإستراتيجي المشترك والمصالح المتبادلة.

#القمة_السعودية_الأمريكية | سالم اليامي: العلاقات السعودية الأمريكية يربطها تاريخ طويل من التفاهم والعمل الاستراتيجي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/YEfHuH7Vf3 — قناة السعودية (@saudiatv) July 15, 2022

وتابع اليامي، خلال مداخلة إلى قناة السعودية، أنه دائمًا كان هناك تركيز على البعدين التاريخي والتقليدي في العلاقات مع الولايات المتحدة، وعلى المصالح المشتركة بين الطرفين.

أهمية خاصة:

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة تحظى بأهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والكثير من دول العالم، وتمثل انطلاقة جديدة في العلاقات العربية الأمريكية.

كما أشار اليامي إلى أن العنصرين الرئيسيين في هذه الزيارة يشملان حاجة الولايات المتحدة إلى الطاقة وحاجة المنطقة العربية إلى الأمن.