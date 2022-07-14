أكد الباحث في الشؤون الأمريكية إيلي يوسف أن المملكة هي اللاعب الأهم في المنطقة على المستوى الاقتصادي والسياسي.

تعزيز الشراكة:

وتابع يوسف خلال مداخلة مع برنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدركت هذه الحقيقة بإعادة تعزيزها الشراكة السعودية الأمريكية، مشيرًا إلى أن إيران تخشى عمليًا من أي حديث عن إقامة أي تنسيق دفاعي ضدها.

وقال إن طهران تحاول القيام بمبادرة معاكسة تتصدى بها للحديث عن التحالف الإقليمي الذي من الممكن أن يتشكل برعاية أمريكية.

إشراك دول المنطقة:

ولفت الباحث إلى أن أمريكا لو كانت لديها رغبة في منع إيران من استمرار سياستها التي تسبب عدم استقرار فعليها أن تشرك دول المنطقة بشكل حقيقي بناء على مصالحها وليس مصالح الآخرين.