أوصى سعود الهفتاء، المستثمر في بيع المواشي، بضرورة الحذر من التجار الذين يغشون في وزن الأضحية عند عملية شرائها.

فيديو | سعود الهفتاء مستثمر في بيع المواشي: هناك من يغش باستخدام الماء والملح لزيادة وزن الأضحية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/8YMiAaldDU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2022

غش الأضحية:

وقال الهفتاء خلال استضافته في برنامج “120” على قناة الإخبارية: “هناك من يعطي الأضحية ماء وملحًا قبل نزول هذه الذبيحة للسوق، مما يؤدي إلى نفخ بطنها بزيادة الهواء به، ما يزيد من وزنها”، لاقتًا إلى أن التجار يوهمون المشتري بأن هذه الذبيحة سمينة وظهرها مليء باللحم من خلال النحر إلى الأعلى ونزول بطنها للأسفل.

وأكد ضرورة البحث عن التاجر الموثوق فيه؛ حتى يتم شراء أضحية جيدة، كما يوصي أن يكون لدى المشتري خبرة واسعة عند الشراء.

إقبال لشراء الأضاحي:

وتشهد أسواق المواشي بمنطقة جازان هذه الأيام، نشاطًا كبيرًا وحركة شرائية للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث قابل الباعة وتجار المواشي الموسم وزيادة الطلب المتوقع بارتفاع نسبي في الأسعار.