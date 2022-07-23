باشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني في محافظة الأحساء، مساء اليوم السبت، انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز.

فيديو | مراسل #الإخبارية محمد المزيدي: الجهات الأمنية والدفاع المدني في الأحساء يباشران انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى في الهفوف ولا إصابات بشرية pic.twitter.com/gnAfx5gLSH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2022

لا وجود لأي إصابات

الانهيار الأرضي المفاجئ، وقع بحي عين موسى في الهفوف ولا إصابات بشرية ولله الحمد، وفقا لـ”الإخبارية”.