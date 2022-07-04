أوضح أحد التجار، أن متوسط أسعار الأضاحي لهذا العام، من 1000 ريال إلى 3500 ريال، بالنسبة للنجدي، أما بالنسبة للسكني فهو أقل إذ يبلغ متوسط سعر الماشية حوالي 800 ريال إلى 1600 ريال .

تفاوت أسعار الأضاحي

وأضاف لقناة ” السعودية”: “أما بالنسبة للبريري فيبدأ من 500 ريال، إلى 750 ريالاً، موضحاً أن سبب ارتفاع سعر الأغنام لارتفاع سعر الأعلاف.

وتابع أن إقبال المواطنين على شراء الأضاحي لهذا العام مقبول إلى حد كبير .